Сбежавший от суда в Воронежской области чиновник попал в украинскую колонию

В Каширском райсуде Воронежской области назначили заседание по рассмотрению дела о взятке в крупном размере, в котором обвиняют 47-летнего экс-главу села Каширское Александра Коротких. Он получил более 900 тыс руб от предпринимательницы за передачу ей в собственность участка земли. Суд рассматривал дело в 2008 году, но вынужден был его отложить, поскольку бывший чиновник, находящийся под подпиской о невыезде, сбежал от правосудия. Его объявили в федеральный, а затем и международный розыск. И нашли: в 2022 году мужчину осудили на территории Украины, где он содержится в колонии.