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Автобус с ФК «Ростов» попал в аварию после проигрыша клубу «Спартак»

При выезде из Москвы автобус со спортсменами врезался в автомобиль
Источник: Комсомольская правда

Для ФК «Ростов» встреча со «Спартаком» в столице обернулась неприятностями. Мало того, что команда Карпина проиграла со счетом 3:0, так еще и по дороге домой произошло ДТП.

Автобус с футболистами столкнулся с автомобилем на МКАДе.

— Никто не пострадал, все в порядке, — процитировал «Матч ТВ» пресс-службу клуба ФК «Ростов».

Напомним, встреча проходила в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 5 октября.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке.