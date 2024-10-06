Автобус с ФК «Ростов» попал в аварию после проигрыша клубу «Спартак»

Для ФК «Ростов» встреча со «Спартаком» в столице обернулась неприятностями. Мало того, что команда Карпина проиграла со счетом 3:0, так еще и по дороге домой произошло ДТП.
Автобус с футболистами столкнулся с автомобилем на МКАДе.
— Никто не пострадал, все в порядке, — процитировал «Матч ТВ» пресс-службу клуба ФК «Ростов».
Напомним, встреча проходила в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 5 октября.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке.