Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожный рабочий погиб при столкновении трех фур в Забайкальском крае

Троих пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе «Байкал».

Источник: Комсомольская правда

Страшная авария произошла в Забайкальском крае, на 669-м километре федеральной трассы «Байкал». Днем 5 октября в Петровск-Забайкальском районе столкнулись три фуры. По предварительным данным, один из большегрузов сбил дорожных рабочих.

— В результате ДТП погиб один участник дорожного движения, четверо получили различные травмы и были доставлены в больницу, — сообщают в Госавтоинспекции региона.

Также в ведомстве опубликовали пугающие фото с места случившегося. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 6 октября часть Иркутского района осталась без света. Под аварийное отключение попали жители села Хомутово, а также деревень Куда и Карлук. Позже выяснилось, что причиной отключения электроэнергии стал автомобиль, который въехал в опору ЛЭП.