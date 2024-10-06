Дорожный рабочий погиб при столкновении трех фур в Забайкальском крае

Напомним, утром 6 октября часть Иркутского района осталась без света. Под аварийное отключение попали жители села Хомутово, а также деревень Куда и Карлук. Позже выяснилось, что причиной отключения электроэнергии стал автомобиль, который въехал в опору ЛЭП.