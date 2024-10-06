Дорожный рабочий погиб при столкновении трех фур в Забайкальском крае

Страшная авария произошла в Забайкальском крае, на 669-м километре федеральной трассы «Байкал». Днем 5 октября в Петровск-Забайкальском районе столкнулись три фуры. По предварительным данным, один из большегрузов сбил дорожных рабочих.
— В результате ДТП погиб один участник дорожного движения, четверо получили различные травмы и были доставлены в больницу, — сообщают в Госавтоинспекции региона.
Также в ведомстве опубликовали пугающие фото с места случившегося. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, утром 6 октября часть Иркутского района осталась без света. Под аварийное отключение попали жители села Хомутово, а также деревень Куда и Карлук. Позже выяснилось, что причиной отключения электроэнергии стал автомобиль, который въехал в опору ЛЭП.