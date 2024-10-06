Пять человек погибли при пожарах в стране за минувшие сутки

Первое сообщение о трагедии пришло из Минска. Около 7 часов утра 5 октября при пожаре квартиры в многоэтажке по ул. Восточной обнаружена погибшая хозяйка 1937 г.р.



Днем ЧС произошло в жилом доме по ул. 10-й Луческой Витебска. При пожаре погибла хозяйка 1936 г.р.



Жизнь пенсионера 1954 г.р. унес пожар в жилом доме по ул. Советской в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района Могилевской области.



После 21.00 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Городея Несвижского района Минской области, где обнаружено тело хозяйки 1960 г.р.



Незадолго до полуночи печальная весть пришла также из деревни Млехово Борисовского района Минской области. В жилом доме обнаружен погибший мужчина 1981 г.р.



Во всех случаях устанавливаются причины ЧС и гибели людей.