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Пять человек погибли при пожарах в стране за минувшие сутки

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли при пожарах в стране за минувшие сутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Источник: Соцсети

Первое сообщение о трагедии пришло из Минска. Около 7 часов утра 5 октября при пожаре квартиры в многоэтажке по ул. Восточной обнаружена погибшая хозяйка 1937 г.р.

Днем ЧС произошло в жилом доме по ул. 10-й Луческой Витебска. При пожаре погибла хозяйка 1936 г.р.

Жизнь пенсионера 1954 г.р. унес пожар в жилом доме по ул. Советской в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района Могилевской области.

После 21.00 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Городея Несвижского района Минской области, где обнаружено тело хозяйки 1960 г.р.

Незадолго до полуночи печальная весть пришла также из деревни Млехово Борисовского района Минской области. В жилом доме обнаружен погибший мужчина 1981 г.р.

Во всех случаях устанавливаются причины ЧС и гибели людей.

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