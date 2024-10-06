«Он даже не знал сына»: Стали известны подробности избиения подростка в школьной раздевалке под Ростовом

В одной из школ Ростовской области произошло ЧП. В спортивной раздевалке после физкультуры ученики из параллельного класса с кулаками напали на 15-летнего сверстника. Костя уверен, били из мести.
ОТОМСТИЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЗАСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЬНИЦУ.
Дело в том, что накануне парень заступился за пожилую учительницу физики. Ребята из параллельного девятого класса оскорбили женщину и сорвали урок. Костя написал об этом в «личку» классному руководителю и завучу.
— Сын не мог остаться равнодушным. У него обостренное чувство справедливости. От этого сам Костя иногда страдает, — сказала мама парня.
Вскоре о том, что Костя рассказал об инциденте преподавателям, узнали хулиганы.
Они были убеждены, что ученик не должен был этого делать, и решили проучить парня. Шестеро подростков подкараулили его в раздевалке и избили.
— Ударили, наверное, раз десять. Били по голове, разбили очки. Осколки врезались в лицо сыну, — рассказала мама «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону».
«ЕМУ ПРОСТО СКАЗАЛИ, ЧТОБЫ ОН НАПАЛ НА СЫНА».
После этой стычки у подростка еще долго двоилось в глазах и пошатывало при ходьбе. Сказались последствия сотрясения мозга.
Сейчас делом занимается следственный комитет. После того, как конфликтом заинтересовалось силовое ведомство, выяснилось, что, по меньшей мере, один из нападавших действовал по указке сверстников и не таил никакой личной обиды.
— Он даже не знал сына. Ему просто сказали, чтобы напал на Костю. Я не знаю, почему подросток согласился.
Женщина не исключает, что таким образом ученик хотел заслужить уважение одноклассников. С этим подростком уже пообщались правоохранители.
Сам Костя чувствует себя лучше и уже завтра пойдет в школу.
— Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновчиу Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад, — сказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.