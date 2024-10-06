Грузовик поместится: в Волгограде на проезжей части образовался огромный провал

В Волгограде огромный провал образовался на дороге в поселке Купоросном Советского района Волгограда. На улице Крепильной напротив завода «Волма» на дороге появилась такая большая яма, в которую целиком мог бы уйти грузовой автомобиль. Только чудом никто не упал в этот «портал в ад», как его поспешили называть волгоградцы. Причиной его образования стала, как обычно, коммунальная авария. Коммунальщики уже меняют прохудившийся участок канализации, воды из которого размыли грунт под проезжей частью.