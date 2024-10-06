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Грузовик поместится: в Волгограде на проезжей части образовался огромный провал

Грунт под дорогой размыло из-за прохудившейся трубы канализации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде огромный провал образовался на дороге в поселке Купоросном Советского района Волгограда. На улице Крепильной напротив завода «Волма» на дороге появилась такая большая яма, в которую целиком мог бы уйти грузовой автомобиль. Только чудом никто не упал в этот «портал в ад», как его поспешили называть волгоградцы. Причиной его образования стала, как обычно, коммунальная авария. Коммунальщики уже меняют прохудившийся участок канализации, воды из которого размыли грунт под проезжей частью.

Как сообщили «Концессии водоснабжения», сотрудники аварийной службы компании уже работают на месте. Сам провал огорожен, а рабочие меняют поврежденный участок сети водоотведения.

— Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности. Отметим, что сети работают в штатном режиме, — прокомментировали в компании.