Пьяного водителя задержали под Челябинском со стрельбой

Сообщается, что все произошло в микрорайоне «Вишневая горка» (Сосновский район).
Экипаж ДПС подал сигнал об остановке водителю ВАЗ-2113. Однако тот проигнорировал законное требование стражей правопорядка и, увеличив скорость, попытался скрыться.
«Сотрудники полиции начали преследование автомобиля, через специальное громкоговорящее устройство неоднократно требовали от водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот не сбавлял скорость, создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения», — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского Главка.
Полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы по колесам. После остановки ВАЗа госавтоинспекторы выяснили, что за рулем находился мужчина 1990 года в рождения с признаками алкогольного опьянения. Также ранее он был лишен прав, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования.
«В отношении нарушителя за невыполнение требования об остановке, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и управление транспортным средством, будучи лишенным такого права, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7, 12.25 и 19.3 КоАП РФ», — говорится в комментарии.
Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку, водитель доставлен в отдел полиции для привлечения к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.