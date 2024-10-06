Пьяного водителя задержали под Челябинском со стрельбой

«Сотрудники полиции начали преследование автомобиля, через специальное громкоговорящее устройство неоднократно требовали от водителя остановиться, а также предупреждали о применении табельного оружия. Однако тот не сбавлял скорость, создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения», — прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского Главка.