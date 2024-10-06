ТАСС: арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский представлен к госнаграде

«Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учетом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части. В случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения. Благодаря его организационным действиям, за июль-сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач», — цитирует агентство документ.