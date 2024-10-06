ТАСС: арестованный экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский представлен к госнаграде

«Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учетом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части. В случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части обязуется немедленно сообщить об этом в орган, избравший данную меру пресечения. Благодаря его организационным действиям, за июль-сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению необходимым имуществом, оборудованием и транспортом личного состава добровольческого корпуса, а именно: два квадроцикла и прицепы к ним, необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач», — цитирует агентство документ.
Со ссылкой на ходатайство также говорится, что за проявленные боевые отличия 23 августа господин Копайгородский был представлен руководством воинской части к государственной награде «За отвагу».
Кроме того, со ссылкой на генерала Барило отмечается, что за почти три месяца службы на нужды СВО по инициативе Алексея Копайгородского была оказана значительная гуманитарная помощь.
Алексея Копайгородского обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он ушел с должности главы Сочи в мае текущего года, спустя два месяца, после этого отправился добровольцем в зону СВО, где был задержан и доставлен в Москву. Мещанский райсуд 25 сентября избрал экс-градоначальнику меру пресечения в виде содержания под стражей. В минувший четверг суд арестовал имущество бывшего мэра, его супруги и матери — Янины и Галины Копайгородских.