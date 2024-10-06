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В Челябинской области вор пробрался в дом, приготовил добычу, а затем уснул на диване

В Челябинской области вор пробрался в дом, приготовил добычу, а затем уснул на диване, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Необычное преступление зарегистрировано в Красноармейском районе.

В полицию обратился житель села Миасское, который сообщил, что в его дом забрался посторонний. По адресу незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска.

Стражи порядка выяснили, что 48-летний мужчина зашел в чужой двор, огляделся, ничего ценного не обнаружил и вошел в жилище, дверь которого была не заперта. Здесь он приготовился унести бензопилу, стоимостью около 45 тыс. рублей, и перед уходом прилег на диван. Его разбудил неожиданно вернувшийся хозяин.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ РФ (покушение на кражу).

Полицейские напоминают южноуральцам, что сохранность личного имущества зависит от принятых мер предосторожности. Уходя из дома или квартиры, следует закрывать двери, окна и форточки.