В Челябинской области вор пробрался в дом, приготовил добычу, а затем уснул на диване

Необычное преступление зарегистрировано в Красноармейском районе.
В полицию обратился житель села Миасское, который сообщил, что в его дом забрался посторонний. По адресу незамедлительно выехали сотрудники уголовного розыска.
Стражи порядка выяснили, что 48-летний мужчина зашел в чужой двор, огляделся, ничего ценного не обнаружил и вошел в жилище, дверь которого была не заперта. Здесь он приготовился унести бензопилу, стоимостью около 45 тыс. рублей, и перед уходом прилег на диван. Его разбудил неожиданно вернувшийся хозяин.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ РФ (покушение на кражу).
Полицейские напоминают южноуральцам, что сохранность личного имущества зависит от принятых мер предосторожности. Уходя из дома или квартиры, следует закрывать двери, окна и форточки.