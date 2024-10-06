В Челябинской области вор пробрался в дом, приготовил добычу, а затем уснул на диване

Стражи порядка выяснили, что 48-летний мужчина зашел в чужой двор, огляделся, ничего ценного не обнаружил и вошел в жилище, дверь которого была не заперта. Здесь он приготовился унести бензопилу, стоимостью около 45 тыс. рублей, и перед уходом прилег на диван. Его разбудил неожиданно вернувшийся хозяин.