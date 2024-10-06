Пожилая нижегородка перевела мошенникам почти 9 млн рублей

Ещё с середины июля 2024 года она начала получать звонки от якобы сотрудников пенсионного фонда, банка и правоохранительной системы. Собеседники по телефону убедили её в необходимости отмены операции по банковскому счёту, которые якобы от ее имени производят мошенники.
4 млн рублей личных накоплений и заёмные 189 тыс. рублей пожилая женщина перевела на различные указанные ей расчётные счета.
Но на этом аферисты не остановились. В начале сентября они накрутили пенсионерку так, что та согласилась продать квартиру за 4,559 млн рублей. Вырученные деньги женщина передала приехавшему к ней домой курьеру-риелтору.
Также жертву убедили никому не рассказывать о причинах своих действий.
Ранее сообщалось, что мошенники пытаются обмануть нижегородцев с доставкой налоговых уведомлений.