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Пожилая нижегородка перевела мошенникам почти 9 млн рублей

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 74-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

Ещё с середины июля 2024 года она начала получать звонки от якобы сотрудников пенсионного фонда, банка и правоохранительной системы. Собеседники по телефону убедили её в необходимости отмены операции по банковскому счёту, которые якобы от ее имени производят мошенники.

4 млн рублей личных накоплений и заёмные 189 тыс. рублей пожилая женщина перевела на различные указанные ей расчётные счета.

Но на этом аферисты не остановились. В начале сентября они накрутили пенсионерку так, что та согласилась продать квартиру за 4,559 млн рублей. Вырученные деньги женщина передала приехавшему к ней домой курьеру-риелтору.

Также жертву убедили никому не рассказывать о причинах своих действий.

Ранее сообщалось, что мошенники пытаются обмануть нижегородцев с доставкой налоговых уведомлений.