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Автобус с пассажирами упал в пруд в Нижегородской области

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Источник: Прокуратура Нижегородской области

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Навашино — Горицы, упал в пожарный пруд в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла 6 октября в районе деревни Безверниково. В момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. По предварительной информации, никто из них не обращался за медицинской помощью.

— Предположительно, причиной аварии стало заклинивание руля. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Выяснение обстоятельств этой аварии находится на контроле региональной прокуратуры. Специалисты проверят, соблюдал ли переводчик действующее законодательство, оказывая услугу по перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске автобус сбил 10-летнего школьника.