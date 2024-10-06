Автобус с пассажирами упал в пруд в Нижегородской области

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Навашино — Горицы, упал в пожарный пруд в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла 6 октября в районе деревни Безверниково. В момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры. По предварительной информации, никто из них не обращался за медицинской помощью.