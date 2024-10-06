Под Ростовом студент, защищая свою девушку, пошел с кастетом против спортсмена

В Новочеркасске Ростовской области любовь и женская дружба дорого обошлись двум приятелям. Один из них угодил в колонию, а второму пришлось потом долго восстанавливать здоровье.
19-летний Руслан — учащийся местного колледжа, выпускающего геологов, встречался со сверстницей Ириной. У пары складывались теплые отношения, они почти не ссорились и, как говорят их общие знакомые, всегда горой стояли друг за друга.
ВМЕШАЛАСЬ В ЧУЖИЕ ОТНОШЕНИЯ.
У Ирины была менее успешная в личной жизни подруга. Приятельница периодически жаловалась ей на своего парня Игоря. Молодой человек, с ее слов, часто бывал агрессивен. Даже вид спорта выбрал такой, где приветствуется здоровая злость. Игорь занимался борьбой.
Все четверо плотно общались и часто проводили вместе время. Вот только когда девушки оставались наедине, без мужских ушей, подруга борца начинала рассказывать, чем ее в очередной раз обидел парень.
В очередную ссору приятельницы с кавалером Ирина в открытую заняла сторону подруги. Высказала Игорю в лицо все, что она о нем думает. А дальше, расскажет Ирина оперативникам, события начали разворачиваться непредвиденным образом.
С ее слов, Игорь вскипел, стал зачем-то выхватывать телефон из рук, после чего девушка распылила ему в лицо газовый баллончик.
«ЗНАЛ, ЧТО ОН СИЛЬНЕЕ МЕНЯ».
Ирина говорит, что испугалась Игоря, и позвонила своему жениху. Руслан помчался к месту конфликта.
— Я знал, что он занимается борьбой и физически сильнее меня, поэтому взял с собой кастет и нож, — признается он на допросе.
Минут через 15 студент был на месте.
— Он шел прямо на меня. Я увидел на его правой руке кастет, а в левой — складной нож. Попросил убрать все и нормально поговорить, — даст показания в суде Игорь.
Но диалога не вышло. Вместо этого Руслан ударил Игоря кулаком в лицо, а когда оба упали на землю, и ножом.
После этого Руслан ушел к себе домой. Игорю понадобилась помощь врачей. У него были резаные раны на животе, скуле и шее, а также многочисленные ушибы.
ЧТО РЕШИЛ СУД.
В этот же вечер к Руслану домой пришли полицейские и забрали в отдел. Мужчина не стал увиливать и рассказал, как было дело.
Как сообщается на сайте городского суда Новочеркасска, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Горожанин уже предстал перед судом. Его признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу. Что касается учебы, то, вероятно, к ней Руслан вернется после того, как освободится. Дождется ли его Ирина, покажет время.