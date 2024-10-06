Под Ростовом студент, защищая свою девушку, пошел с кастетом против спортсмена

У Ирины была менее успешная в личной жизни подруга. Приятельница периодически жаловалась ей на своего парня Игоря. Молодой человек, с ее слов, часто бывал агрессивен. Даже вид спорта выбрал такой, где приветствуется здоровая злость. Игорь занимался борьбой.