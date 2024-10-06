Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

«Иранцы даже не затронули возможности ВВС Израиля — ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден, нет ни одной неисправной взлетно-посадочной полосы, и нет никаких сбоев в наших операциях. Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте», — заявил Галант во время посещения авиабазы Неватим, по которой были зафиксированы прилеты иранских ракет.