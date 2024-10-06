Мужчина разбился насмерть на Скальной тропе в Актау

Как пишет портал «Лада» со ссылкой на ДЧС региона, погибший по неосторожности сорвался со скульптурной композиции «Русалка» на в камни.
Согласно информации издания, данные и личность погибшего устанавливаются.
6 октября в 13:45 на территории Скальной тропы в 4А микрорайоне Актау погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал «Лада» со ссылкой на ДЧС региона, погибший по неосторожности сорвался со скульптурной композиции «Русалка» на в камни.
Согласно информации издания, данные и личность погибшего устанавливаются.