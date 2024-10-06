Пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ внушительной суммой денег

Там отметили, что инспекторы неоднократно предупредили нарушителя о том, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. Но водитель все же оставил в салоне служебного автомобиля 2,5 тысячи евро и более двух тысяч белорусских рублей.