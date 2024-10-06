Пьяный водитель пытался откупиться от ГАИ внушительной суммой денег

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ, причем сумма была немаленькая, об инциденте рассказала пресс-служба МВД Беларуси.
Инцидент произошел в Борисове. Местный житель за рулем Land Rover проигнорировал знак «въезд запрещен», и это заметили сотрудники ГАИ. Машина была остановлена, у ее водителя были явные признаки алкогольного опьянения.
«При доставлении в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования начал предлагать инспекторам деньги, чтобы его отпустили», — рассказали в МВД.
Там отметили, что инспекторы неоднократно предупредили нарушителя о том, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. Но водитель все же оставил в салоне служебного автомобиля 2,5 тысячи евро и более двух тысяч белорусских рублей.
Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу СК. Мужчина был задержан и доставлен в ИВС. Уточняется, что от медосвидетельствования водитель оказался.
По информации МВД, мужчина неоднократно был оштрафован за превышение скорости, нарушение правил обгона и оставление места ДТП. Его действиям будет дана правовая оценка.