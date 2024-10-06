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Теракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Более десяти человек пострадали и один погиб во время теракта на автовокзале в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

Источник: Reuters

«Медики подтвердили гибель молодой женщины в возрасте около 25 лет, оказывают медицинскую помощь и направляют в больницу “Сорока” десять пострадавших», — говорится в релизе.

Степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, четверо получили огнестрельные ранения, еще пятеро — с легкими ушибами и травмами от осколков стекла, уточнили в пресс-службе. Также бригады MDA эвакуировали трех пострадавших.

Теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. Нападавший ликвидирован, подчеркнули в полиции Израиля.

1 октября теракт со стрельбой произошел в южном предместье Тель-Авива Яффо. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавшие также были вооружены ножами.

В результате теракта погибли семь человек, еще 16 получили ранения разной степени тяжести. Террористов ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие, заявили в полиции Израиля.