Крупный степной пожар тушат в Карагандинской и Павлодарской областях: есть пострадавшие, людей эвакуируют

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, 6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. На место пожара выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования.
«По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на предварительной площади 40 га. В ходе тушения двое сотрудников РГУ “СПиАСР” ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже еще одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолете АО “Казавиаспас” доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным он получил ожоги легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
Днем степной пожар перешел границу Павлодарской области — на непокрытую лесом территорию «Баянаульского государственного национального природного парка».
«К месту пожара вылетели вертолеты АО “Казавиаспас”. Забор воды производится из озера Шалкаркол. По состоянию на 17:00 произведено 6 сбросов общим объемом 18 тонн воды. Также в ходе аэровизуального облета было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей поселка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых 8 дети».
Отмечается, что в командном центре МЧС РК развернут штаб. На месте пожара находится вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов, также выехал аким Карагандинской области. Сообщается также, что наращивается группировка спасателей. Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.
Тушение пожара, по данным пресс-службы ведомства, осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. Для оказания информационной психологической поддержки в штабе по ликвидации ЧС функционирует телефон горячей линии 8 721 2 51 72 23.