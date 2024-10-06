Крупный степной пожар тушат в Карагандинской и Павлодарской областях: есть пострадавшие, людей эвакуируют

«По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на предварительной площади 40 га. В ходе тушения двое сотрудников РГУ “СПиАСР” ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже еще одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолете АО “Казавиаспас” доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным он получил ожоги легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.