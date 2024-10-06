Под Ростовом на детской площадке собака напала на девушку

В Батайске Ростовской области собака, похожая на овчарку, набросилась на девушку, сообщили в паблике свидетели инцидента.
По словам очевидцев, ЧП произошло на детской площадке. Девушка спокойно шла по своим делам, как вдруг ей в руку вцепилась бродячая собака. От боли и страха прохожая закричала, а дети с испугу забрались на горку.
— Девушка отбилась, но местные говорят, что собаки нападают уже не в первый раз, — сказал свидетель случившегося.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в одном из сел стаффорды загрызли хозяйку и ее мать.