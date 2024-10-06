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Под Ростовом на детской площадке собака напала на девушку

В Ростовской области очевидцы сообщили о нападении бродячей собаки на девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области собака, похожая на овчарку, набросилась на девушку, сообщили в паблике свидетели инцидента.

По словам очевидцев, ЧП произошло на детской площадке. Девушка спокойно шла по своим делам, как вдруг ей в руку вцепилась бродячая собака. От боли и страха прохожая закричала, а дети с испугу забрались на горку.

— Девушка отбилась, но местные говорят, что собаки нападают уже не в первый раз, — сказал свидетель случившегося.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в одном из сел стаффорды загрызли хозяйку и ее мать.