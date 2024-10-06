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Следователи проверят состояние одной из детских больниц Ростовской области

Пациенты пожаловались на плохие условия в одной из больниц Дона.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль проверку детской больницы, расположенной в одном из районов Ростовской области.

Следователи заинтересовались учреждением после того, как в сети появилась публикация. Люди жаловались на ненадлежащие условия в больнице.

— Местные жители опасаются, что пребывание несовершеннолетних пациентов в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, может негативно сказаться на их состоянии. Организована процессуальная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.