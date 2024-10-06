Следователи проверят состояние одной из детских больниц Ростовской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль проверку детской больницы, расположенной в одном из районов Ростовской области.
Следователи заинтересовались учреждением после того, как в сети появилась публикация. Люди жаловались на ненадлежащие условия в больнице.
— Местные жители опасаются, что пребывание несовершеннолетних пациентов в условиях, не отвечающих требованиям безопасности, может негативно сказаться на их состоянии. Организована процессуальная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.