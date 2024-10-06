Четверо грибников заблудись в лесах Беларуси за сутки

В разных регионах страны спасателям четырежды поступали сообщения о потерявшихся в лесных массивах людях. В абсолютном большинстве это пенсионеры. Так, 5 октября после 16.00 к спасателям Житковичского района обратились за помощью в поисках пенсионера 1956 года рождения, который около полудня того же дня отправился в лес за грибами вблизи агрогородка Озераны и заблудился. Около 19.00 мужчину обнаружили работники МЧС совместно с представителем лесничества. Пенсионер был в 5 км от агрогородка. В медицинской помощи он не нуждался



С наступлением темноты, после 21.00, спасателям поступило сообщение о потерявшемся пенсионере 1961 года рождения в лесном массиве возле деревни Теребличи Столинского района. Волонтеры ПСО «Витязь» нашли мужчину 6 октября в 00.45. В медпомощи грибник не нуждался.



Примерно в это же время спасатели приступили к поискам пенсионерки 1949 года рождения, которая потерялась в лесу возле деревни Вороны Поставского района. Как стало известно, женщина ушла еще утром, связи с ней не было. Работники МЧС добрались до места, где примерно заблудилась пенсионерка, включали сигнально-звуковое устройство цистерны и прочесывали лес. Спустя более двух часов поисков ее обнаружили и вывели из леса.



Еще одно похожее сообщение было получено из Воложинского района Минской области, где в лесном массиве возле д. Августово заблудился мужчина 1979 года рождения. На его поиски задействовали 7 единиц техники и 18 человек, из них 4 единицы техники и 9 работников МЧС. Потерявшего не обнаружили, поиски продолжены 6 октября.