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Уголовное дело завели после гибели 15-летнего подростка в ДТП на Кубани

В Курганинске расследуют дело о гибели в ДТП 15-летнего пассажира скутера.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело завели после гибели 15-летнего подростка в ДТП на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ОМВД по Курганинскому району после аварии провели проверку.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование поставлено надзорным органом на контроль.

Напомним, авария произошла в Курганинске вечером 5 октября. 74-летний водитель УАЗ выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся со скутером, которым управлял подросток.

16-летнего водителя и 15-летнего пассажира скутера госпитализировали. Позже несовершеннолетний пассажир скончался.