Уголовное дело завели после гибели 15-летнего подростка в ДТП на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ОМВД по Курганинскому району после аварии провели проверку.
«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Расследование поставлено надзорным органом на контроль.
Напомним, авария произошла в Курганинске вечером 5 октября. 74-летний водитель УАЗ выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся со скутером, которым управлял подросток.
16-летнего водителя и 15-летнего пассажира скутера госпитализировали. Позже несовершеннолетний пассажир скончался.