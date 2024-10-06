Обновки усилят влияние в обществе, а стрижка приумножит красоту: прогноз от бурятского ламы на неделю с 7 по 13 октября

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама традиционно приоткрыл завесу будущего и составил зурхай на неделю с 7 по 13 октября 2024 года. Гороскоп основан на древней тибетской астрологии и помогает выбрать благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных дел: путешествий, работы, новых начинаний, покупок и прочего.