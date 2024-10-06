Обновки усилят влияние в обществе, а стрижка приумножит красоту: прогноз от бурятского ламы на неделю с 7 по 13 октября

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама традиционно приоткрыл завесу будущего и составил зурхай на неделю с 7 по 13 октября 2024 года. Гороскоп основан на древней тибетской астрологии и помогает выбрать благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных дел: путешествий, работы, новых начинаний, покупок и прочего.
Начало новой рабочей недели благоприятно для ухода за животными и растениями, а также путешествий и переездов. Работа пойдет в гору у представителей культуры и науки.
Однако стоит отложить шоппинг, застолья и любые торжества. Также успехом не обернутся начинания, судебные, военные и брачные дела. Стрижка волос может привести к ссоре.
— Проще будет людям, родившимся в годы Овцы, — обещает лама.
Во вторник повезет работникам таких сфер, как растениеводство, животноводство, культура, наука, судебная система, торговля и военное дело. Внешность улучшит новая прическа.
Однако день неблагоприятен день для любых начинаний, закладки фундамента, путешествий, похоронных и брачных дел. Не рекомендуется начинать строительство или перекатку дома, а также его ремонт. Не следует переезжать и кочевать.
— Не жгите мусор, остатки пищи, пластик. Любой дурной запах может привлечь порчу, болезнь, — объясняет настоятель Курумканского дацана. — Не стоит ничего давать в долг, взаймы, в аренду и во временное пользование.
Успешнее остальных в этот день будут люди, родившиеся под знаками Мыши, Змеи и Коня. При этом удача отвернётся от Обезьян.
Посвятите день шоппингу. Любая обновка сделает своего обладателя чуточку счастливее и зарядит энергией. Также новый наряд или украшения добавят имидж и усилят влияние в обществе. Стрижка добавит привлекательности.
Эта среда станет неблагоприятным днем для путешествий, переездов и охоты. Откажитесь от продажи автомобиля.
Многого добьются люди, родившиеся в годы Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот появившимся на свет под знаками Змеи и Коня будет сложнее. Их ждут временные трудности.
Смело собирайте чемодан или покупайте билет на поезд или самолет. Путешествия пройдут отлично. Чтобы улучшить здоровье, уделите время водным процедурам. Также от проблем с ЖКТ помогут работы с землёй, глиной, прочими сыпучими материалами.
Ничем хорошим не закончатся новые начинания. Стрижка волос приведет к ссоре.
Хорошие новости или комплименты ждут тех, кто родился в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны. Немало проблем навалится на людей, под знаками Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.
Отлично пойдут продажи. Обновки в пятницу укрепят иммунитет, отвратят порчу, инфекции и неудачи. Оказание помощи, участие в молебнах, вывешивание флажков хии морин (буддийский молитвенный флажок — прим. ред.) дарует удачу, достаток, здоровье и силы.
— Хороший день для создания семьи, продолжения рода, зачатия ребёнка, обращения к процедуре ЭКО, — говорит Еши Намжил лама. — Приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Стрижка волос продлит жизнь.
Неблагоприятный день для возврата долга, многих начинаний, путешествий, покупки б/у техники, одежды, обуви и охоты. Не рекомендуется давать деньги в долг, а вещи на прокат.
Укрепится иммунитет у людей, родившихся в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы. А вот Тигры и Зайцы могут заболеть, им нужно беречь здоровье: избегать сквозняков и теплее одеваться.
В субботу можно смело идти в ЗАГС. Успехом в работе и делах зарядит любое оказание помощи окружающим. Стрижка волос увеличит силу органов чувств, сообщается в прогнозе бурятского ламы. Радостные новости для коров и тигров. Дела пойдут в гору. Осторожнее необходимо быть родившимся в годы Мыши и Свиньи.
Неблагоприятный день для путешествий, переездов. Скачки, гонки и прочие экстремальные занятия очень опасны для здоровья и жизни.
13 октября, в воскресенье стрижка также поможет усилить органы чувств. В этот день нужно помогать ближним, заниматься благотворительностью, садить растения и ухаживать за ними, дрессировать животных и играть с ними.
— Стоит отказаться от начинаний, шоппинга, военных, судебных, похоронных и брачных дел. Не стоит заводить собаку, проводить застолья, торжества, юбилеи, также начинать строительство, большой ремонт, закладывать фундамент, — заключает Еши Намжил лама.