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Обновки усилят влияние в обществе, а стрижка приумножит красоту: прогноз от бурятского ламы на неделю с 7 по 13 октября

Настоятель Курумканского дацана составил зурхай на неделю с 7 по 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

Настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама традиционно приоткрыл завесу будущего и составил зурхай на неделю с 7 по 13 октября 2024 года. Гороскоп основан на древней тибетской астрологии и помогает выбрать благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных дел: путешествий, работы, новых начинаний, покупок и прочего.

Зурхай на 7 октября, понедельник

Начало новой рабочей недели благоприятно для ухода за животными и растениями, а также путешествий и переездов. Работа пойдет в гору у представителей культуры и науки.

Однако стоит отложить шоппинг, застолья и любые торжества. Также успехом не обернутся начинания, судебные, военные и брачные дела. Стрижка волос может привести к ссоре.

— Проще будет людям, родившимся в годы Овцы, — обещает лама.

Зурхай на 8 октября, вторник

Во вторник повезет работникам таких сфер, как растениеводство, животноводство, культура, наука, судебная система, торговля и военное дело. Внешность улучшит новая прическа.

Однако день неблагоприятен день для любых начинаний, закладки фундамента, путешествий, похоронных и брачных дел. Не рекомендуется начинать строительство или перекатку дома, а также его ремонт. Не следует переезжать и кочевать.

— Не жгите мусор, остатки пищи, пластик. Любой дурной запах может привлечь порчу, болезнь, — объясняет настоятель Курумканского дацана. — Не стоит ничего давать в долг, взаймы, в аренду и во временное пользование.

Успешнее остальных в этот день будут люди, родившиеся под знаками Мыши, Змеи и Коня. При этом удача отвернётся от Обезьян.

Зурхай на 9 октября, среда

Посвятите день шоппингу. Любая обновка сделает своего обладателя чуточку счастливее и зарядит энергией. Также новый наряд или украшения добавят имидж и усилят влияние в обществе. Стрижка добавит привлекательности.

Эта среда станет неблагоприятным днем для путешествий, переездов и охоты. Откажитесь от продажи автомобиля.

Многого добьются люди, родившиеся в годы Коровы, Дракона, Собаки и Свиньи. А вот появившимся на свет под знаками Змеи и Коня будет сложнее. Их ждут временные трудности.

Зурхай на 10 октября, четверг

Смело собирайте чемодан или покупайте билет на поезд или самолет. Путешествия пройдут отлично. Чтобы улучшить здоровье, уделите время водным процедурам. Также от проблем с ЖКТ помогут работы с землёй, глиной, прочими сыпучими материалами.

Ничем хорошим не закончатся новые начинания. Стрижка волос приведет к ссоре.

Хорошие новости или комплименты ждут тех, кто родился в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны. Немало проблем навалится на людей, под знаками Коровы, Дракона, Овцы и Собаки.

Зурхай на 11 октября, пятница

Отлично пойдут продажи. Обновки в пятницу укрепят иммунитет, отвратят порчу, инфекции и неудачи. Оказание помощи, участие в молебнах, вывешивание флажков хии морин (буддийский молитвенный флажок — прим. ред.) дарует удачу, достаток, здоровье и силы.

— Хороший день для создания семьи, продолжения рода, зачатия ребёнка, обращения к процедуре ЭКО, — говорит Еши Намжил лама. — Приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Стрижка волос продлит жизнь.

Неблагоприятный день для возврата долга, многих начинаний, путешествий, покупки б/у техники, одежды, обуви и охоты. Не рекомендуется давать деньги в долг, а вещи на прокат.

Укрепится иммунитет у людей, родившихся в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы. А вот Тигры и Зайцы могут заболеть, им нужно беречь здоровье: избегать сквозняков и теплее одеваться.

Зурхай на 12 октября, суббота

В субботу можно смело идти в ЗАГС. Успехом в работе и делах зарядит любое оказание помощи окружающим. Стрижка волос увеличит силу органов чувств, сообщается в прогнозе бурятского ламы. Радостные новости для коров и тигров. Дела пойдут в гору. Осторожнее необходимо быть родившимся в годы Мыши и Свиньи.

Неблагоприятный день для путешествий, переездов. Скачки, гонки и прочие экстремальные занятия очень опасны для здоровья и жизни.

Зурхай на 13 октября, воскресенье

13 октября, в воскресенье стрижка также поможет усилить органы чувств. В этот день нужно помогать ближним, заниматься благотворительностью, садить растения и ухаживать за ними, дрессировать животных и играть с ними.

— Стоит отказаться от начинаний, шоппинга, военных, судебных, похоронных и брачных дел. Не стоит заводить собаку, проводить застолья, торжества, юбилеи, также начинать строительство, большой ремонт, закладывать фундамент, — заключает Еши Намжил лама.