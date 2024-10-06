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В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты

На ж/д станции Игумново произошла утечка серной кислоты из цистерны.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

«Сегодня, 6 октября, в 13.30 (совпадает с мск — ред.) на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», — рассказали в пресс-службе ГЖД.

По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются.

«На движение других поездов происшествие не повлияло», — отметили в пресс-службе Горьковской железной дороги.