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Аэропорт Бейрута отменил все рейсы на фоне атак Израиля

Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до понедельника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации Ливана.

Источник: AP 2023

Согласно его заявлению, движения самолетов не будет в течение девяти часов — с 21:00 6 октября до 6:00 7 октября.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению Армии обороны страны (ЦАХАЛ), ее целью является инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ночью 6 октября несколько взрывов произошли поблизости от международного аэропорта Бейрута, в то время как туда продолжают выполнять рейсы самолеты, эвакуирующие людей. После этого инфраструктура восточной части воздушной гавани осталась без электроснабжения. Вскоре его восстановили.