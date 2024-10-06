Пассажирский автобус сгорел в Выборге у стадиона «Авангард»

Рейсовый пассажирский автобус сгорел в Выборге вечером 6 октября. Пожар в заднем отсеке желтого автобуса «Скания» вспыхнул в седьмом часу вечера, когда транспорт остановился неподалеку от стадиона «Авангард». О возгорании рассказали в соцсетях очевидцы.
Судя по всему, пожар занялся в моторном отсеке автобуса. Огонь «съел» всю заднюю часть автобуса, от жара там полопались все стекла. Правда, причина возгорания пока не установлена, официальная версия от МЧС еще не прозвучала.
По словам очевидцев, водитель быстро заметил неладное, высадил всех пассажиров и выбежал из салона сам. Так что сведений о пострадавших в пожаре пока не поступало.
— Водитель там первый вышел — это моторный отсек выгорел, — отметили в соцсетях очевидцы.
На место оперативно приехали пожарные, они полностью потушили автобус. От задней части транспорта остался один лишь обгоревший остов.