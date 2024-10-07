Telegraph: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин для Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство перебрались около 130 тыс. нелегалов. Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в Великобританию.