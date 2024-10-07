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Стало известно, где произошло землетрясение в Бурятии 7 октября 2024

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение в Бурятии 7 октября 2024 зафиксировали ранним утром. Известно, что толчки шли из-под земли в Муйском районе республики. Во сколько баллов они оцениваются пока не сообщают.

Землетрясение в Бурятии 7 октября 2024

— На территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 36 км северо-восточнее населенного пункта Северомуйск, — сообщили в ГУ МЧС Бурятии.

Как удалось зафиксировать специалистам единой дежурной диспетчерской службы, толчки при землетрясении в Бурятии 7 октября 2024 в приближенных к эпицентру городах и селах не ощущались.

Сейсмособытие никак не повлияло на работу объектов жизнеобеспечения. Все работает в штатном режиме.

Напомним, 2 октября в Кабанском районе Бурятии также были зафиксированы подземные толчки. Тогда эпицентр находился недалеко от поселка Борки.