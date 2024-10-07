Стало известно, где произошло землетрясение в Бурятии 7 октября 2024

Землетрясение в Бурятии 7 октября 2024 зафиксировали ранним утром. Известно, что толчки шли из-под земли в Муйском районе республики. Во сколько баллов они оцениваются пока не сообщают.
— На территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 36 км северо-восточнее населенного пункта Северомуйск, — сообщили в ГУ МЧС Бурятии.
Как удалось зафиксировать специалистам единой дежурной диспетчерской службы, толчки при землетрясении в Бурятии 7 октября 2024 в приближенных к эпицентру городах и селах не ощущались.
Сейсмособытие никак не повлияло на работу объектов жизнеобеспечения. Все работает в штатном режиме.
Напомним, 2 октября в Кабанском районе Бурятии также были зафиксированы подземные толчки. Тогда эпицентр находился недалеко от поселка Борки.