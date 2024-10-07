Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мог просто идти на работу: пешехода сбили на хабаровской трассе и бросили умирать

В Хабаровском крае ищут водителя, насмерть сбившего пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 октября в Нанайском районе произошла трагедия. На федеральной трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре погиб человек. По предварительным данным, на него наехал автомобиль, когда он переходил дорогу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Сейчас его ищет полиция. На место происшествия выехали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Инспекторы устанавливают личность сбежавшего с места аварии водителя. О личности пешехода также ничего не известно. В Госавтоинспекции обещали сообщить все подробности позже, по мере поступления информации.

Ранее в районе имени Лазо сбили 20-летнего мужчину, который просто стоял на дороге.