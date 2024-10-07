Мог просто идти на работу: пешехода сбили на хабаровской трассе и бросили умирать

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Инспекторы устанавливают личность сбежавшего с места аварии водителя. О личности пешехода также ничего не известно. В Госавтоинспекции обещали сообщить все подробности позже, по мере поступления информации.