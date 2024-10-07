Два автомобиля столкнулись и сгорели в Хабаровске

— Сообщение о происшествии поступило в 07:08. Два отделения пожарных МЧС России оперативно прибыли на место и в 7:20 локализовали возгорание, а к 7:30 полностью потушили. Одному из водителей потребовалась медицинская помощь, ее оказали на месте, — рассказала начальник пресс-службы МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. Оба автомобиля выгорели полностью. — УАЗ при развороте не убедился в безопасности своего манёвра, допустил столкновение с автомобилем Nissan Latio. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, — сообщила госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова. По словам очевидцев, на месте происшествия собралась пробка.