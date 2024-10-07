В Ангарске на детской площадке подростки толпой избили мужчину

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, об инциденте правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Сам пострадавший за помощью в полицию пока не обращался. Но проверка, несмотря на это, уже начата. Сейчас полицейские устанавливают личности участников коллективного избиения и обстоятельства происшествия.