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В Ангарске на детской площадке подростки толпой избили мужчину

Полиция Ангарска ищет подростков, которые толпой избили мужчину на детской площадке в одном из дворов, сообщает ИА «ТК Город».

Предположительно, инцидент произошел в 85 квартале города нефтехимиков. Жестокая «разборка» подростков с нетрезвым мужчиной попала на видео, которое затем распространилось в Сети.

«Подростки стали провоцировать мужчину, сидящего на лавочке, который никого не трогал. “Беседа” на повышенных тонах с нецензурной лексикой переросла в избиение человека. Ангарск, 85-й квартал», — пишет паблик «Живой Ангарск — LiveAngarsk» во ВКонтакте.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, об инциденте правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Сам пострадавший за помощью в полицию пока не обращался. Но проверка, несмотря на это, уже начата. Сейчас полицейские устанавливают личности участников коллективного избиения и обстоятельства происшествия.

«Если вам что-либо известно о случившемся, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по Ангарскому городскому округу по телефону 8 (3955) 53−05−15 или 02 (102 с мобильного)», — говорят опера.