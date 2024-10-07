В Ангарске на детской площадке подростки толпой избили мужчину

Предположительно, инцидент произошел в 85 квартале города нефтехимиков. Жестокая «разборка» подростков с нетрезвым мужчиной попала на видео, которое затем распространилось в Сети.
«Подростки стали провоцировать мужчину, сидящего на лавочке, который никого не трогал. “Беседа” на повышенных тонах с нецензурной лексикой переросла в избиение человека. Ангарск, 85-й квартал», — пишет паблик «Живой Ангарск — LiveAngarsk» во ВКонтакте.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, об инциденте правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Сам пострадавший за помощью в полицию пока не обращался. Но проверка, несмотря на это, уже начата. Сейчас полицейские устанавливают личности участников коллективного избиения и обстоятельства происшествия.
«Если вам что-либо известно о случившемся, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по Ангарскому городскому округу по телефону