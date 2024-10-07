В Якутии дали иностранцу девять лет колонии за финансирование террористов

«Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина. На основе собранных следственным подразделением якутского Управления ФСБ России доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к содействию террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России), суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.
Злоумышленник заключен под стражу.
Отмечается, что 23-летний уроженец одной из стран Центральной Азии под влиянием своего земляка стал приверженцем радикальных исламистов.
«Находясь на территории города Якутска, вел переговоры с эмиссарами запрещенной в России террористической организации посредством мобильного мессенджера WhatsApp. В последующем в знак своей преданности осуществлял переводы денежных средств на территорию Сирии для финансового обеспечения боевиков, относящихся к салафитской террористической группировке», — говорится в сообщении.