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В Якутии дали иностранцу девять лет колонии за финансирование террористов

ЯКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Выходец из Центральной Азии финансировал из Якутска сирийских террористов, суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Источник: © РИА Новости

«Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина. На основе собранных следственным подразделением якутского Управления ФСБ России доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к содействию террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России), суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник заключен под стражу.

Отмечается, что 23-летний уроженец одной из стран Центральной Азии под влиянием своего земляка стал приверженцем радикальных исламистов.

«Находясь на территории города Якутска, вел переговоры с эмиссарами запрещенной в России террористической организации посредством мобильного мессенджера WhatsApp. В последующем в знак своей преданности осуществлял переводы денежных средств на территорию Сирии для финансового обеспечения боевиков, относящихся к салафитской террористической группировке», — говорится в сообщении.