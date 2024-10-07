Двое маленьких детей погибли при пожаре в Челябинской области

Трагедия случилась вечером 6 октября в Кусе. Там загорелись частный дом и надворные постройки на улице Дачной. Пламя потушили на площади 100 квадратных метров. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трёхлетнего мальчика и годовалой девочки.