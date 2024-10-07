Двое маленьких детей погибли при пожаре в Челябинской области

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Трагедия случилась вечером 6 октября в Кусе. Там загорелись частный дом и надворные постройки на улице Дачной. Пламя потушили на площади 100 квадратных метров. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трёхлетнего мальчика и годовалой девочки.
По данным региональной прокуратуры, в загоревшемся доме проживала многодетная семья. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Возбуждено уголовное дело.