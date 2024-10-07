В ДТП пострадали 26 человек за неделю в Иркутске и районе

За минувшую неделю на территории Иркутска и района произошло 21 ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в них получили травмы 26 человек, из них шесть детей.
— Всего за минувшую неделю произошло: 209 автоаварии, 397 транспортных средств повреждено — поделились инспекторы.
За прошедшие семь дней водители девять раз врезались друг в друга и шесть раз наезжали на пешеходов. Два раза водители наезжали на препятствие.
Госавтоинспекторы также напомнили жителям областного центра, что правила дорожного движения следует соблюдать всегда. Выбирать скорость ориентируясь на дорожные знаки и внешние условия.