Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП пострадали 26 человек за неделю в Иркутске и районе

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю на территории Иркутска и района произошло 21 ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в них получили травмы 26 человек, из них шесть детей.

— Всего за минувшую неделю произошло: 209 автоаварии, 397 транспортных средств повреждено — поделились инспекторы.

За прошедшие семь дней водители девять раз врезались друг в друга и шесть раз наезжали на пешеходов. Два раза водители наезжали на препятствие.

Госавтоинспекторы также напомнили жителям областного центра, что правила дорожного движения следует соблюдать всегда. Выбирать скорость ориентируясь на дорожные знаки и внешние условия.