Во Владивостоке огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме

Во Владивостоке пожарные МЧС России оперативно справились с возгоранием частного дома в садовом товариществе Рыбники-1, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.
Отмечается, что ранним утром 7 октября произошло возгорание дома с мансардой. Как только был получен сигнал о пожаре, на место немедленно прибыли огнеборцы. По прибытии спасателей пламя уже охватило мансарду. В итоге второй этаж дома был серьезно поврежден огнем — площадь поражения составила около 80 квадратных метров.
«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Сейчас выясняются причины происшествия и оценивается нанесенный ущерб.
Напомним, 4 октября в Уссурийске произошло возгорание в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Горького. Спасатели МЧС успешно эвакуировали женщину из квартиры на пятом этаже. Пожар был потушен на площади 200 квадратных метров.