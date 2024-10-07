Во Владивостоке огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме

Отмечается, что ранним утром 7 октября произошло возгорание дома с мансардой. Как только был получен сигнал о пожаре, на место немедленно прибыли огнеборцы. По прибытии спасателей пламя уже охватило мансарду. В итоге второй этаж дома был серьезно поврежден огнем — площадь поражения составила около 80 квадратных метров.