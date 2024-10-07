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Двое пьяных жителей Пермского края насмерть забили знакомого

Обоих отправили в СИЗО.

Источник: Аргументы и факты

Двое жителей города Березники в Пермском крае предстанут перед судом за то, что до смерти забили знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что мужчины 24 и 29 лет в ночь на 29 сентября 2024 года находились в коммунальной квартире в Березниках вместе с 46-летним знакомым. В состоянии алкогольного опьянения они избили его, нанося удары руками и ногами по голове и телу жертвы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обоих нападавших задержали, суд заключил их под стражу. Обвинение им предъявили по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В июле суд приговорил жителя Добрянки по той же статье (он до смерти избил соседа) к 10 годам лишения свободы.