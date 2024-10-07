Двое пьяных жителей Пермского края насмерть забили знакомого

В ведомстве рассказали, что мужчины 24 и 29 лет в ночь на 29 сентября 2024 года находились в коммунальной квартире в Березниках вместе с 46-летним знакомым. В состоянии алкогольного опьянения они избили его, нанося удары руками и ногами по голове и телу жертвы. От полученных травм мужчина скончался на месте.