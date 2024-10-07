40 ДТП произошло в Иркутской области за неделю

За прошедшую неделю с 30 сентября по 6 октября на территории Иркутской области произошло 40 аварий. В ДТП получили травмы более 50 человек, среди них было 15 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.