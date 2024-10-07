40 ДТП произошло в Иркутской области за неделю

За прошедшую неделю с 30 сентября по 6 октября на территории Иркутской области произошло 40 аварий. В ДТП получили травмы более 50 человек, среди них было 15 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
— В восьми случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, четыре водителя оставили место ДТП, в трех авариях водители находились за рулем в состоянии опьянения, — поделились в ведомстве.
За неделю водители нарушали порядок проезда девять раз, в восьми случаях скорость не соответствовала условиям движения, а в шести причиной аварии стал выезд на встречку.
Также в двух десятках случаях госавтоинспекторы фиксировали ненадлежащее состояние дорожного полотна. На некоторых участках дорог не было разметки или ее было сложно распознать, освещения, тротуаров и пешеходных ограждений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре и пригороде за неделю произошло 20 аварий. В них получили травмы 26 человек.