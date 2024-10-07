Шахтеры погибли на месторождении «Саяк»

Как передает Telegram-канал «Патриот», 34-летний Дулат Игембаев и 23-летний Мадияр Турысбаев отравились газом, их третий коллега госпитализирован. В департаменте по инспекции труда Карагандинской области подтвердили факт и квалифицируют это как групповой несчастный случай.