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Шахтеры погибли на месторождении «Саяк»

5 октября на месторождении «Саяк» возле города Балхаша погибли два шахтера, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал «Патриот», 34-летний Дулат Игембаев и 23-летний Мадияр Турысбаев отравились газом, их третий коллега госпитализирован. В департаменте по инспекции труда Карагандинской области подтвердили факт и квалифицируют это как групповой несчастный случай.

«Создана комиссия, проводится специальное расследование данного группового несчастного случая», — сообщили «Патриоту» в областном департаменте по инспекции труда.

В «Казахмыс» прокомментировали инцидент. Там сообщили, что на шахте произошел выброс угарного газа.

«Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая», — сказано в сообщении.

Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

несчастный случай