Шахтеры погибли на месторождении «Саяк»

Как передает Telegram-канал «Патриот», 34-летний Дулат Игембаев и 23-летний Мадияр Турысбаев отравились газом, их третий коллега госпитализирован. В департаменте по инспекции труда Карагандинской области подтвердили факт и квалифицируют это как групповой несчастный случай.
«Создана комиссия, проводится специальное расследование данного группового несчастного случая», — сообщили «Патриоту» в областном департаменте по инспекции труда.
В «Казахмыс» прокомментировали инцидент. Там сообщили, что на шахте произошел выброс угарного газа.
«Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая», — сказано в сообщении.
Руководство и коллектив Казахмыс приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.