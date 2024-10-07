Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дамы, берегите исподнее: закладчика с женскими трусами задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали закладчика с женским нижним бельем в кармане.

Источник: Комсомольская правда

Мужчин в специальных шлемах, планшетом и запрещенкой заметили на Адмирала Горшкова во Владивостоке. У одного из них нашли при себе женские трусы, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал vladivostok1ru.

По словам сотрудников «Тигр-правопорядок», они скинули закладчиков с мопедов, чтобы те не скрылись, и задержали их. При себе у них было некоторое количество «быстрой смерти», остальное они уже оставили на точках.

Женское нижнее белье подозреваемый не прокомментировал. На место происшествия приехали сотрудники полиции, следственная группа.

Ранее «КП» писала о работе отряда «Тигр-правопорядок» и рассказала, как они поддерживают спокойствие на улицах.