Дамы, берегите исподнее: закладчика с женскими трусами задержали во Владивостоке

Мужчин в специальных шлемах, планшетом и запрещенкой заметили на Адмирала Горшкова во Владивостоке. У одного из них нашли при себе женские трусы, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на telegram-канал vladivostok1ru.
По словам сотрудников «Тигр-правопорядок», они скинули закладчиков с мопедов, чтобы те не скрылись, и задержали их. При себе у них было некоторое количество «быстрой смерти», остальное они уже оставили на точках.
Женское нижнее белье подозреваемый не прокомментировал. На место происшествия приехали сотрудники полиции, следственная группа.
Ранее «КП» писала о работе отряда «Тигр-правопорядок» и рассказала, как они поддерживают спокойствие на улицах.