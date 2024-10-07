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Опубликованы подробности ДТП с лосем, где погибли четыре человека

В одной из машин ехали строители из Азербайджана.

Источник: ГУ МВД

Страшная авария произошла накануне вечером, 6 октября, на трассе Омск — Муромцево. Как ранее сообщал портал Om1.ru, перед автомобилем «Лада Приора» на дорогу выскочил лось. Машина сначала сбила животное, а потом вылетела на встречную полосу и лоб в лоб протаранила легковое авто марки Toyota.

В результате аварии погиб пассажир иномарки, 38-летний мужчина, а также 30-летний водитель отечественной машины и двое его пассажиров — мужчины в возрасте 39 и 35 лет.

В больнице оказались 42-летняя женщина, которая управляла иномаркой, её 6-летний сын и ещё два пассажира отечественной машины.

В NGS55 со ссылкой на прокуратуру Омской области рассказали, что в автомобиле Toyota ехала семья из Омска. Они отправлялись в гости к родственникам в Муромцево. Машину семья купила в начале октября. В отечественной машине в Омск из Муромцево возвращались строители из Азербайджана.