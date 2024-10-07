Опубликованы подробности ДТП с лосем, где погибли четыре человека

В NGS55 со ссылкой на прокуратуру Омской области рассказали, что в автомобиле Toyota ехала семья из Омска. Они отправлялись в гости к родственникам в Муромцево. Машину семья купила в начале октября. В отечественной машине в Омск из Муромцево возвращались строители из Азербайджана.