Оттаскал за волосы и избил: лысый мужчина пугает жителей Снеговой Пади

Одна из камер видеонаблюдения запечатлела, как мужчина бежит за человеком и что-то кидает в него. На других кадрах он и вовсе валит жительницу города на асфальт, оттаскивает ее за волосы, избивает, пока его жертва пытается защитить голову. Все это мы опубликовали в нашем telegram-канале.