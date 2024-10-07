Оттаскал за волосы и избил: лысый мужчина пугает жителей Снеговой Пади

Жители Владивостока рассказали о пугающем мужчине, который преследует людей в районе Снеговая Падь. Причем дело ограничивается не только слежкой, как говорят местные, он избивает тех, кто попадается на его пути.
Одна из камер видеонаблюдения запечатлела, как мужчина бежит за человеком и что-то кидает в него. На других кадрах он и вовсе валит жительницу города на асфальт, оттаскивает ее за волосы, избивает, пока его жертва пытается защитить голову. Все это мы опубликовали в нашем telegram-канале.
По словам местных, нападает он как на женщин, так и на мужчин:
«Избил двух девушек, одна из них беременна. Так же напал на парня, кинул бутылкой, не попал, но повредил машину».
Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу ГУВД по Владивостоку, чтобы узнать, поступали ли обращения в полицию, начались ли поиски мужчины, однако в ведомстве пока не прокомментировали случившееся. Местные же всерьез опасаются за свои жизни.
Напомним, ранее «КП» рассказывала о девушке из Большого Камня, которая стала жертвой мигранта. Иностранец избил ее из-за отказа встречаться с ним. 21-летней Веронике теперь предстоит ряд операций и работа с психологом, чтобы вернуться к нормальной жизни после случившегося.