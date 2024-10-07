В Хабаровском крае устанавливают личность погибшего на трассе водителя

«Неустановленный водитель автомобиля “Тойота-Королла”, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре, не обеспечил постоянный контроль над движением автомобиля, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства в левый кювет по ходу своего движения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.