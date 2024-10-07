В Хабаровском крае устанавливают личность погибшего на трассе водителя

Еще одна смертельная авария произошла 7 октября в Комсомольском районе. Это не первое трагичное ДТП, случившееся в Хабаровском крае за последние дни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В какое время случилось дорожно-транспортное происшествие, пока неизвестно. Оно зарегистрировано на 88 километре дороги Николаевск-на-Амуре — Селихино.
«Неустановленный водитель автомобиля “Тойота-Королла”, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре, не обеспечил постоянный контроль над движением автомобиля, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства в левый кювет по ходу своего движения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Во время ДТП водитель погиб на месте. Его личность предстоит установить сотрудникам полиции.
Ранее в Хабаровске от столкновения загорелись два автомобиля. Авария произошла утром 7 октября на Восточном шоссе.