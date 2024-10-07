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В Хабаровском крае устанавливают личность погибшего на трассе водителя

Иномарку обнаружили в кювете 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна смертельная авария произошла 7 октября в Комсомольском районе. Это не первое трагичное ДТП, случившееся в Хабаровском крае за последние дни. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В какое время случилось дорожно-транспортное происшествие, пока неизвестно. Оно зарегистрировано на 88 километре дороги Николаевск-на-Амуре — Селихино.

«Неустановленный водитель автомобиля “Тойота-Королла”, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре, не обеспечил постоянный контроль над движением автомобиля, в результате чего совершил опрокидывание транспортного средства в левый кювет по ходу своего движения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Во время ДТП водитель погиб на месте. Его личность предстоит установить сотрудникам полиции.

Ранее в Хабаровске от столкновения загорелись два автомобиля. Авария произошла утром 7 октября на Восточном шоссе.