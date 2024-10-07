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Ребёнок погиб в Хабаровском крае после падения автомобиля в водоём

В машине ехала семья из краевой столицы.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольском районе автомобиль упал в водоем, погиб 13-летний мальчик, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло в воскресенье, 6 октября, около 21 часа в районе 74 км автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино. 38-летний водитель «Тойота Рав 4» не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и упал в водоем.

В автомобиле находилась семья из Хабаровска, ехавшая в Комсомольск-на-Амуре. Водитель и его жена смогли выбраться из машины и выплыть, а их сын погиб.

— По происшествию ведётся проверка. Обстоятельства устанавливаются. Работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — рассказала госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов. — Ход и результаты проверки, проводимой следственными органами, находится на контроле прокуратуры, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик.

несчастный случай