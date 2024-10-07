Пожарный из Карагандинской области погиб во время тушения степи — СМИ

«В ходе тушения двое сотрудников РГУ “СПиАСР” ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже ещё одного жителя пострадавшего от пожара на вертолёте АО “Казавиаспас” доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным он получил ожоги легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.