Пожарный из Карагандинской области погиб во время тушения степи — СМИ

АСТАНА, 7 окт — Sputnik. Пожарный из Карагандинской области погиб во время тушения степи — сообщают СМИ.
Пожар вспыхнул 6 октября в 18 км от села Коянды. На место пожара незамедлительно выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования. Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.
Вот что сообщили днем ранее в МЧС Казахстана по пострадавшим.
«В ходе тушения двое сотрудников РГУ “СПиАСР” ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже ещё одного жителя пострадавшего от пожара на вертолёте АО “Казавиаспас” доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным он получил ожоги легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
В тот же день степной пожар перешел границу Павлодарской области на непокрытую лесом территорию «Баянаульского государственного национального природного парка». К месту пожара вылетели вертолеты АО «Казавиаспас».
Из находившегося поблизости поселка в безопасное место эвакуировали 18 человек, из которых 8 дети.
Позже местные СМИ сообщили о гибели одного из спасателей. О том, что он оказался в огненной ловушке в высокой траве. Он погиб на месте, а его коллег отправили в больницу с ожогами.
МЧС Казахстана пока не подтвердило эту информацию. В сообщениях ведомства говорится только о пострадавших.