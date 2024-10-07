В один день в Омской области водители сбили троих детей

Первое ДТП случилось в 13:20 в Горьковском районе. Установлено, что 47-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Toyota, двигалась по дороге Алексеевка — Саратово. В какой-то момент она потеряла управление, машина съехала в кювет и опрокинулась. Без пострадавших не обошлось: водитель и её пассажиры — 50-летний мужчина и 7-летний мальчик — были доставлены в медицинское учреждение.