В один день в Омской области водители сбили троих детей

В воскресенье, 6 октября, в Омской области произошли три аварии, в которых пострадали дети.
Первое ДТП случилось в 13:20 в Горьковском районе. Установлено, что 47-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Toyota, двигалась по дороге Алексеевка — Саратово. В какой-то момент она потеряла управление, машина съехала в кювет и опрокинулась. Без пострадавших не обошлось: водитель и её пассажиры — 50-летний мужчина и 7-летний мальчик — были доставлены в медицинское учреждение.
Вторая авария произошла в 15:50 на автодороге Омск — Нижняя Омска. В районе 35-го километра 35-летний водитель «Лады Приоры» сбил мальчика. Юный омич неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате 12-летнего пешехода доставили в больницу.
Третье ДТП случилось в 16:20 в районе дома № 32 на улице Авиагородок. Установлено, что 50-летний водитель автомобиля Toyota сбил 39-летнего мужчину и 15-летнего мальчика, которые пересекали дорогу на электросамокате. Подростка доставили в больницу.
По всем фактам проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства аварий.