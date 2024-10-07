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В Ангарске 28-летний водитель «Тойоты Витц» погиб в ДТП

Авария произошла ночью на автодороге Ангарск-Тальяны.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на трассе Ангарск-Тальяны произошла серьёзная авария с летальным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, в ДТП получил травмы несовместимые с жизнью 28-летний водитель японской иномарки.

— По предварительной информации, 28-летний водитель автомашины «Тойота Витц» двигаясь со стороны села Одинск, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — поделились полицейские.

Из-за полученных повреждений машина загорелась. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют причины произошедшего ДТП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за неделю более 50 человек получили травмы в ДТП.