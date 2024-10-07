В Ангарске 28-летний водитель «Тойоты Витц» погиб в ДТП

— По предварительной информации, 28-летний водитель автомашины «Тойота Витц» двигаясь со стороны села Одинск, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — поделились полицейские.