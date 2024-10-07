На стройке в Хабаровске нападают на женщину, а свидетели снимают на телефон

Инцидент произошёл в районе стройки возле переулка Краснореченского. В социальных сетях появились тревожные сообщения о том, что женщину зарезали и были очевидцы происшествия, запечатлевшие момент на свои телефоны, но, к сожалению, никто не пришел на помощь пострадавшей.