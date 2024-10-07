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На стройке в Хабаровске нападают на женщину, а свидетели снимают на телефон

Нападавший с ножом ранил женщину на стройке.

Источник: Freepik

В Хабаровске произошло жестокое нападение на женщину, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Инцидент произошёл в районе стройки возле переулка Краснореченского. В социальных сетях появились тревожные сообщения о том, что женщину зарезали и были очевидцы происшествия, запечатлевшие момент на свои телефоны, но, к сожалению, никто не пришел на помощь пострадавшей.

Согласно данным, полученным редакцией от источника в правоохранительных органах, мужчина, вооруженный ножом, атаковал женщину, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре подозреваемый был задержан. На данный момент состояние пострадавшей уточняется.

Редакция следит за развитием событий.