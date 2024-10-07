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У железнодорожного вокзала Уфы заметили клубы дыма

Около уфимского вокзала загорелись постройки.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы напугали клубы черного дыма около железнодорожного вокзала. Местные сообщили, что рядом с ж/д узлом вспыхнул пожар, который видно издалека. Оказалось, что горит не сам вокзал.

В МЧС по Башкирии уточнили, что пожар вспыхнул в постройках на улице 9 Января. На место экстренно выехали 17 человек и пять единиц техники. Огонь спасатели оперативно потушили.

Уточняется, что пострадавших в пожаре нет.

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