У железнодорожного вокзала Уфы заметили клубы дыма

Жителей Уфы напугали клубы черного дыма около железнодорожного вокзала. Местные сообщили, что рядом с ж/д узлом вспыхнул пожар, который видно издалека. Оказалось, что горит не сам вокзал.
В МЧС по Башкирии уточнили, что пожар вспыхнул в постройках на улице 9 Января. На место экстренно выехали 17 человек и пять единиц техники. Огонь спасатели оперативно потушили.
Уточняется, что пострадавших в пожаре нет.
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