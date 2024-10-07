Один лесной пожар тушат в Хабаровском крае

В настоящее время на тушении задействованы 39 человек и девять единиц техники, в том числе одна пожарная машина. С воздуха огнеборцам помогают самолёты ­­­— один борт Ан-2 и два — Cessna-182. Отметим, что пожар был обнаружен четвёртого октября — на момент регистрации термоточки её площадь составляла всего четыре гектара.