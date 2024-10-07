Один лесной пожар тушат в Хабаровском крае

Специалисты лесопожарных подразделений Хабаровского края работают над ликвидацией термоточки в Советско-Гаванском районе региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», очаг площадью 38 гектаров находится в 51 километре западнее посёлка Коппи. Согласно данным интерактивной карты лесных пожаров, возгорание спровоцировали местные жители.
В настоящее время на тушении задействованы 39 человек и девять единиц техники, в том числе одна пожарная машина. С воздуха огнеборцам помогают самолёты — один борт Ан-2 и два — Cessna-182. Отметим, что пожар был обнаружен четвёртого октября — на момент регистрации термоточки её площадь составляла всего четыре гектара.
Также, как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в минувшие выходные специалисты боролись с возгораниями сухой травы. Так, всего было зарегистрировано восемь палов — общим итогом огонь прошёл по фронту около семи километров. На данный момент все пожары ликвидированы.
Напомним, что в настоящее время на территории 14 муниципальных образований края сохраняется особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.
Так, в случае нарушения запрета частые лица заплатят до 20 тысяч рублей, должностные — до 60 тысяч, а юридические — до 800 тысяч рублей. Кроме того, в случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности, а также уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.