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В Первоуральске устранили последствия крупной аварии на коллекторе

Водоснабжение удалось восстановить.

В Первоуральске Свердловской области на улице Ленина завершены аварийно-восстановительные работы на коллекторе водоотведения. Об этом сообщает местный «Водоканал».

К утру 7 октября водоснабжение населения города полностью восстановлено. Эту информацию подтверждают «АиФ-Урал» сами горожане.

Напомним, авария на коллекторе произошла 4 октября. Вечером 5-го «Водоканал» ограничил поставки воды по водопроводу для устранения ЧП. В итоге до вечера 6 октября в кранах первоуральцев было сухо. Власти организовали подвоз воды.

ЖКХ