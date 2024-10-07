В Первоуральске устранили последствия крупной аварии на коллекторе

В Первоуральске Свердловской области на улице Ленина завершены аварийно-восстановительные работы на коллекторе водоотведения. Об этом сообщает местный «Водоканал».
К утру 7 октября водоснабжение населения города полностью восстановлено. Эту информацию подтверждают «АиФ-Урал» сами горожане.
Напомним, авария на коллекторе произошла 4 октября. Вечером 5-го «Водоканал» ограничил поставки воды по водопроводу для устранения ЧП. В итоге до вечера 6 октября в кранах первоуральцев было сухо. Власти организовали подвоз воды.