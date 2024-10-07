Приморцу грозит 5 лет лишения свободы за призыв к насилию против сторонников Путина

Комментарий в социальной сети обернулся для жителя Находки уголовным делом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как рассказали в антитеррористической комиссии Приморского края, юноша оставил комментарий, призывающий людей унижать сторонников президента, а также применять к ним насилие. Скриншот с его словами передали сотрудникам правоохранительных органов.
Дело завели по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
«Искренне раскаиваюсь. Также хочу предостеречь людей, которые планируют или совершают экстремистскую деятельность, пожалуйста, не делайте этого, так как это может повлечь уголовную ответственность вплоть до лишения свободы».
Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Камчатки арестовали по подозрению в сотрудничестве с украинскими военными.